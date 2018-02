Deel dit artikel:











Agent lost waarschuwingsschoten bij bedrijfsinbraak Weesp Foto: Google Streetview

WEESP - Een agent heeft vannacht in Weesp twee waarschuwingsschoten gelost om drie mannen in te rekenen die worden verdacht van een inbraak in een bedrijf aan de Bloemendalerweg.

Sureveillerende agenten zagen rond 3.30 uur op de Bloemendalerweg een persoon in zwarte kleding wegrennen. Ze namen poolshoogte en ontdekten dat er bij een van de panden was ingebroken. Achter dat pand bleken zich drie personen schuil te houden. Bij het zien van de politie zette het trio het op een lopen, waarop hen herhaaldelijk werd gesommeerd te blijven staan. Omdat ze daaraan geen gehoor gaven, trok een van de agenten z'n dienstwapen en loste twee waarschuwingsschoten. Niet veel later werd het drietal ingerekend. Het gaat om mannen van 17, 18 en 20 jaar oud uit Weesp en Almere. Ze zijn voor verhoor naar het bureau gebracht. De politie onderzoek hun rol bij de inbraak, net als de rol van een mogelijke vierde verdachte die nog op vrij voeten is.