Deel dit artikel:











Agent lost waarschuwingsschot bij bedrijfsinbraak Weesp Foto: Google Streetview

WEESP - Een agent heeft vannacht een waarschuwingsschot gelost om een of meerdere inbrekers in een bedrijf aan de Bloemendalerweg in Weesp in te rekenen.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland aan NH Nieuws. Het schot werd rond 3.45 uur gepleegd, maar wat zich precies heeft afgespeeld op het bedrijventerrein in nog niet duidelijk. De woordvoerder bevestigt dat er meerdere verdachten zijn aangehouden.