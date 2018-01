AMSTERDAM - Deyovaisio Zeefuik maakt het seizoen af bij FC Groningen. De rechterverdediger komt op huurbasis over van Ajax, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2019.

Zeefuik maakte in april vorig jaar zijn debuut in het eerste elftal van de Amsterdammers in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Tot nu toe speelde hij negen officiële wedstrijden. Voor Jong Ajax kwam Zeefuik 34 maal uit. In die duels scoorde hij één keer.