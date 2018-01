Havik en Stroetinga winnen weer in Berlijn

AVENHORN - BERLIJN Yoeri Havik en Wim Stroetinga hebben voor het tweede jaar op rij de zesdaagse van Berlijn gewonnen. De Nederlandse baanwielrenners troefden op de slotdag in de laatste koppelkoers de Belgen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw af.

Havik en Stroetinga eindigden als eerste met 495 punten, het Belgische duo moest met 469 punten genoegen nemen met de tweede plaats. Het brons ging naar de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt, op één ronde achterstand.

Havik (26) en Stroetinga (32) wisten De Ketele en De Pauw vorig jaar ook al af te troeven in de strijd om de eindzege. De Belgen gingen dit keer de zesde en laatste dag in met twee punten voorsprong op het Nederlandse duo, maar de baanwielrenners in het oranje sloegen op de afsluitende koppelkoers weer toe.