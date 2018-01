Deel dit artikel:











Aanhouding na steekincident in Hoorn Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HOORN - In een woning aan het Mercuriushof in Hoorn heeft vanochtend een steekpartij plaatsgevonden. De politie meldt dat er tenminste een persoon is aangehouden.

Een slachtoffer van het incident is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie is op dit moment bezig met een onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.