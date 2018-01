Wethouder over ramkraak Amstelveen: "Die auto is hier zo naar binnen geknald"

AMSTELVEEN - Bij daglicht is pas goed zichtbaar vanochtend hoe groot de ravage is bij de supermarkt aan het Westwijkplein in Amstelveen die afgelopen nacht doelwit was van een ramkraak. Wethouder Herbert Raat is vaste klant bij de supermarkt en zeer geschrokken van de gebeurtenis, vertelt hij aan NH Nieuws.

"Zoals ik het nu zie is die auto hier zo naar binnen geknald", vertelt Raat geschokt. "Er is gigantische schade. Dat is schrikken, zeker in deze buurt. We hebben een leuke kinderrijke buurt, wat dat betreft is het hier fijn wonen."

Toch komt de ramkraak niet helemaal als een verrassing voor de wethouder. "Er zijn hier wel ook veel woninginbraken. We zijn hier natuurlijk goed bereikbaar, maar hier schrik je wel van."

Grote brand

Na de ramkraak ontstond er een grote brand in de Amstelveense supermarkt, vermoedelijk veroorzaakt door de klap van de auto tegen de pui. De brandweer had de brand rond 4.00 uur onder controle. Niemand raakte gewond en omwonenden konden gelukkig in hun huizen blijven.

Waarschijnlijk was de pinautomaat in de supermarkt het doelwit van de ramkrakers. Of ze deze ook echt hebben geplunderd, is onduidelijk. Op het eerste zicht lijkt de automaat onbeschadigd.

De supermarkt blijft voorlopig dicht, laat de Albert Heijn op Facebook weten.