Februari begint met veel hagel en natte sneeuw

NOORD-HOLLAND - De laatste wintermaand begint met veel hagel en een beetje natte sneeuw. In Noord-Holland krijgen we vooral morgenochtend te maken met winterse buien.

Echt lage temperaturen zitten er niet in: het wordt morgen maximaal vijf tot zes graden. Het zal daarom in de ochtend voornamelijk hagelen, waarna het later op de dag gaat regenen. 's Middags komt ook de zon af en toe tevoorschijn.

Door de natte sneeuw en hagel kan het morgenochtend glad zijn op de wegen. Automobilisten moeten hier rekening mee houden.