Automobiliste slaat over de kop in Scharwoude Foto: HFV Photo Services Foto: HFV Photo Services Foto: HFV Photo Services Foto: HFV Photo Services

SCHARWOUDE - Een automobiliste is vanochtend gewond geraakt toen ze op de N247 in Scharwoude over de kop sloeg.

De auto kwam in de berm tot stilstand, waarna de vrouw er volgens getuigen in slaagde op eigen kracht uit het voertuig te klimmen. Toegesnelde hulpdiensten hebben ter plaatse eerste hulp verleend, om haar daarna naar het ziekenhuis te brengen. Over de aard van haar letsel is niets bekend. De oorzaak van het ongeluk is evenmin bekend, al heeft de vrouw aan omstanders laten weten dat ze werd afgesneden en vervolgens in de slip raakte.