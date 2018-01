Gestolen trampoline door daders terug in tuin gezet

BLOKKER - De trampoline van de gehandicapte Jasper Wijnen die maandagnacht uit de tuin werd gestolen, is gisteravond door de vermoedelijke daders weer teruggezet. Dat meldt Mark Wijnen, de vader van Jasper, tegenover NH Nieuws.

Mark vertelt dat hij gisteravond ineens drie harde bonken het raam hoorde. Toen hij naar buiten keek, stond de trampoline weer in de tuin. "Waarschijnlijk waren de dieven zo geschrokken van de uitzending bij NH en het bericht dat de politie onderzoek doet. Ik weet niks over de daders, behalve dat het jeugdigen zijn."

Lees ook: Dieven stelen trampoline van zwaar gehandicapte Jasper

Mark kreeg veel gemixte berichten over de diefstal van betrokken mensen. Sommigen boden een nieuwe trampoline aan. Anderen wensten de daders allerlei nare dingen toe. Nu de trampoline terug is, wil hij deze hectische dagen graag afsluiten. "Het nieuws nam vormen aan die ik niet gewild heb. Ik hoop dat het nu klaar is."

'Heerlijk'

Jasper, de 20-jarige gehandicapte zoon van Mark, maakt graag gebruikt van de trampoline. Door zijn handicap kan hij niet lopen. Jasper springt dan ook niet op de trampoline, maar hij gebruikt het om er op te liggen en te genieten van de zon. "Dat vindt hij heerlijk", aldus Mark.