Deel dit artikel:











Voetganger gewond bij aanrijding Oostzaan Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

OOSTZAAN - Een voetganger is vanochtend vroeg in Oostzaan geschept door een auto. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 7.45 uur op de kruising van De Gors en De Zeelt. De aanleiding is nog niet bekend, maar wordt onderzocht door de politie. Daarvoor is de weg afgezet. Over de identiteit van het slachtoffer is officieel nog niets bekend, al gaat het volgens getuigen om een jong meisje.