Mensenwerk: "Het is de eerste keer dat een artiest dit voor mij doet!"

ZAANDAM - Hij bouwt al 20 jaar het decor, het geluid en het licht op voor bekende artiesten op in het Zaantheater. Maar deze week werd Chris de Vink voor het eerst persoonlijk toegezongen.

Het damestrio O'G3NE zong speciaal voor Chris een stukje uit hun Songfestivalhit Lights and shadows nadat hij de meiden welkom had geheten en naar de kleedkamer begeleid had.

Chris is een van de stille krachten van het Zaantheater. "Veel theaterbezoekers realiseren zich niet wat er aan een voorstelling vooraf gaat. Vrachtwagens leeg sjouwen, decor opbouwen, spots inhangen, sound checken" Chris is daar met zijn collega's de hele middag mee bezig.

Soms gaat het mis. "We hebben de voorstelling een keer stil moeten leggen omdat er iemand een hartaanval kreeg. Dat bleek achteraf gelukkig niet zo te zijn, dus toen konden we weer door. We hebben ook een keer tijdens een musical een stroomstoring gehad. Toen werd het even donder en stil. we hebben de bezoekers toen naar huis moeten sturen."

Als jongetje van 4 zag hij het licht toen hij bij een poppenkast op school de twee lampjes mocht bedienen en het geluid mocht doen. Later zou ie zelf nog op het podium staan bij een jeugdtheaterschool. Maar toen ervoer hij ook dat zijn plek niet op het podium maar achter de schermen is.

De dames van O'G3NE voelen zich thuis in het Zaantheater. Ze hebben er al eerder gestaan en dat was erg leuk. Ook Chris is blij. Hij heeft kippenvel op zijn armen na het muzikale cadeautje.

Bekijk meer op nhnieuws.nl/mensenwerk