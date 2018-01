16 uur lang in de rij voor gratis donuts

HILVERSUM - Flinke rijen op de vroege ochtend in het centrum van Hilversum. Dunkin' Donuts opent daar vandaag namelijk de deuren van een nieuw filiaal met een wel heel speciale actie: de eerste honderd mensen krijgen een jaar lang gratis donuts.

De hele nacht hebben mensen in de rij gestaan om een plekje bij die uitverkorenen te bemachtigen. Sommigen stonden er zelfs zestien uur. NH-verslaggeefster Carlijn Kolk was vannacht aanwezig en weet te melden dat er zelfs mensen met tentjes in de rij hebben gestaan. "We hebben geprobeerd te slapen, maar dat lukte niet echt. Het was te gezellig", aldus Délano.

Er staat ook iemand tussen de mensenmassa die in Utrecht ook al een jaar lang donuts wist te winnen. Deze keer in Hilversum probeert hij het weer, omdat het gewoon 'vet' is om te hebben.