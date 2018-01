Deel dit artikel:











Grote brand na ramkraak op supermarkt in Amstelveen

AMSTELVEEN - Bij een pinautomaat aan het Westwijkplein in Amstelveen heeft vannacht een grote brand gewoed. Dat was het gevolg van een ramkraak waarbij een auto een supermarkt is ingereden en vervolgens door de daders in brand is gestoken.

Een woordvoerder van de brandweer Amsterdam-Amstelland liet rond 04.00 uur weten dat de brand onder controle was. Niemand is gewond geraakt en hoewel er veel woningen rond de supermarkt zijn, hoefde niemand zijn huis uit. Of de daders iets buit hebben gemaakt is onduidelijk. De politie doet momenteel onderzoek. Er is geen gevaar meer voor omwonden. De schade aan de pui van de supermarkt lijkt groot. Bij daglicht moet duidelijk worden hoe groot de schade precies is.