Automobilist crasht tegen wand bij spoorwegviaduct Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

ALKMAAR - Een automobilist is vanavond rond 22.15 uur bekneld geraakt na een crash op de Nollenweg (N508) in Alkmaar. Hulpdiensten zijn ter plaatste. Het is nog onbekend wat de toestand van de bestuurder is.

Volgens ooggetuigen is de N508 tijdelijk gesloten voor al het verkeer.