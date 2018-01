Motie Mendes #4: De verpaupering van 'zijn' Oosterwijk

BEVERWIJK - Hoe werkt het politieke systeem nu precies en wat kan er beter? NH Nieuws daagde de betrokken burger Mendes Stengs (42) uit om zelf de politiek in te gaan. Meermalen stootte hij zijn neus toen hij de leefbaarheid in zijn buurt wilde aanpakken. Is hij in staat om de politiek van binnenuit te verbeteren? Tijdens zijn zoektocht volgen wij hem op de voet in Motie Mendes.

In aflevering vier duiken Mendes Stengs en verslaggever Annabelle Zandbergen nog eens de wijk Oosterwijk in Beverwijk in. Mendes ging hier 15 jaar geleden met zijn vrouw wonen. Zijn drie tieners zijn er opgegroeid.



Volgens de Beverwijker is Oosterwijk de afgelopen jaren verpauperd. "Vroeger hadden mensen contact met elkaar en zaten ze buiten met mooi weer." Tegenwoordig blijven de mensen, zo ervaart Mendes dat, binnen en is het contact van bewoners onderling afgenomen. "Mensen spreken elkaar niet meer aan, zeggen niks meer tegen elkaar."

Steken laten vallen

Volgens Mendes heeft de gemeente steken laten vallen. Speeltuintjes zijn weggehaald, waardoor de jeugd volgens hem niet meer wordt uitgedaagd om naar buiten te komen.

Mendes wijst naar een leegstaand buurthuis. "Vanaf de jaren '80 staat dit leeg en gebruikt de gemeente het als opslag." Hij ergert zich hieraan, want zo'n plek heeft volgens hem een belangrijke buurtfunctie. "Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en dan kun je elkaar leren kennen en leren begrijpen. Hier kunnen dingen ontstaan."

"Verbinden"

Op de grens met Heemskerk loopt Mendes een oude bekende tegen het lijf: Reinout Scheffers, die zich jaren actief heeft ingezet voor de Wijkgroep Oosterwijk Oosterwijk-Zwaansmeer. Hij bevestigt de ervaringen van Mendes. "Wat wij hebben gemerkt is dat vooral op het sociale en maatschappelijke vlak veranderingen zijn geweest hier in de buurt. De woonsituatie en de bevolkingssituatie van de mensen is veranderd."

De mannen breken beide al jaren hun hoofd over een oplossing. Scheffers denkt dat 'verbinden' het sleutelwoord is. "Zorgen dat mensen door bijeenkomsten en activiteiten meer bijeenkomen. Dat zal tot meer begrip leiden onderling."

Het Huis van de Buurt, wat Mendes een aantal jaar geleden openden en inmiddels heeft moeten sluiten, was daar een middel voor. Al ziet Mendes zelf ook in dat een buurthuis slechts een deel van de oplossing is. "Het was één van de oplossingen. De laatste tien jaar heeft dit probleem zich kunnen ontwikkelen. Dat los je niet zomaar op."



