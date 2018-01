Achttien maanden cel geëist tegen neppe schuldbemiddelaar

HEEMSTEDE - De officier van justitie heeft vandaag een gevangenisstraf van achttien maanden en een geldbedrag van 7.332 euro geëist tegen een valse schuldbemiddelaar. De 36-jarige man uit Heemstede deed zich voor als een professional, maar trok duizenden euro's uit de al lege portefeuilles van zijn slachtoffers.

De man opereerde onder de naam 'VSB Nederland' en had zelfs een reclamespot laten opnemen, die in 2014 te horen was op de radio: "Bij VSB kennen we geen wachttijden en u kunt binnen anderhalf jaar volledig schuldenvrij zijn. VSB, daar kom je verder mee". Slachtoffers werden aangetrokken door deze goed klinkende, maar valse beloftes.

Als de slachtoffers, na een persoonlijke afspraak, akkoord gingen moesten zij hun salaris of uitkering aan de man overmaken. Zij kregen dan zelf een klein bedrag per week om van te leven, met de rest van het geld zouden de schulden worden afbetaald. Tijdens het gesprek werden formulieren ingevuld, zoals een aanmeldingsformulier, een overzicht van inkomsten en uitgaven en een schuldenformulier.

Geldzuiger

De mensen die op hun leefgeld zaten te wachten, konden hier naar fluiten. Vaak werd er minder dan het afgesproken bedrag overgemaakt of helemaal niets.

Uiteindelijk blijkt dat de 36-jarige geldzuiger van geen één slachtoffer een rekening of schuld heeft betaald, wat tot gevolg had dat zij na verloop van tijd te maken kregen met deurwaarders. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte zelf het geld contant opnam bij verschillende betaalautomaten.

Strafeis

Vandaag heeft de officier van justitie een celstraf en een flinke som geld geëist, die de man aan zijn slachtoffers moet terugbetalen. De dader toonde in de rechtbank geen enkel berouw voor zijn daden.