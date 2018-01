Deel dit artikel:











Vluchtauto stond voor de schietpartij Wittenburg geparkeerd in Amsterdam-Zuidoost Foto: HFV / Olim Bajmat

AMSTERDAM - (AT5) De vermoedelijke vluchtauto van de daders van de fatale schietpartij op Wittenburg in Amsterdam stond voorafgaand aan het incident geparkeerd in Amsterdam-Zuidoost. De zwarte BMW1 serie werd na de schietpartij rond 22.30 uur in de Dantestraat in Amsterdam-Zuidoost in brand gestoken. Bij de schietpartij kwam de 17-jarige Mohammed Bouchikhi om het leven. De 19-jarige Gianni L. en een 20-jarige vrouw raakten gewond.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de auto voor het incident al in de Dantestraat, of de omgeving daarvan heeft gestaan. Dat maakt de politie vanavond bekend in Opsporing Verzocht. De brandweer kon voorkomen dat de auto na de schietpartij uitbrandde. De recherche heeft goede hoop dat er mogelijk sporen worden aangetroffen in of aan het voertuig. Lees ook: Emotionele oproep buurtbewoonster na dood 17-jarige Mohammed: "Jongeren kunnen hier geen kant uit" De politie benadrukte opnieuw dat Mohammed Bouchikhi waarschijnlijk een volkomen onschuldig slachtoffer is. Hij liep stage in het buurthuis. Hij komt in geen enkel politiedossier voor. Ook de 20-jarige vrouw liep stage in het buurthuis, zij raakte gewond aan haar been. Gianni L.

De 19-jarige Gianni L. raakte zwaargewond. Hij raakte bij een eerdere schietpartij aan het Leeuwenhof op Kattenburg in Amsterdam ook al gewond. De recherche doet onderzoek naar zijn rol bij de schietpartij op Wittenburg. Hij is een bekende van politie en justitie. Lees ook: 'Gianni L. (19) overleeft tweede schietpartij in twee maanden tijd' De recherche heeft sterke aanwijzingen dat de schutters mogelijk gericht op zoek waren naar een specifieke persoon of personen. De daders hebben mogelijk een naam van diegene geroepen. Getuigen

De politie vraagt getuigen om zich te melden als zij meer weten over de schietpartij. Ook worden mensen met beveiligingsbeelden gevraagd deze te uploaden naar de politie. Tevens wordt gezocht naar mensen die de zwarte BMW1 serie in de omgeving van de Dantestraat hebben zien staan.