Getuigen gezocht voor overval in Zaandam: politie geeft beelden vrij Foto: Opsporing Verzocht

ZAANDAM - De politie zoekt getuigen voor de overval op een echtpaar in Zaandam vorig jaar mei. Een 31-jarige man en een 28-jarige vrouw zijn in de nacht van 2 op 3 mei door drie mannen overvallen in een parkeergarage aan de Conradwerf. De politie heeft beelden vrijgegeven van de overval.

Het echtpaar kwam na een late dienst thuis en parkeerde, zoals gewoonlijk, de auto in de parkeergarage onder het appartementencomplex. De drie daders hadden zich verscholen in het trappenhuis bij de lift. Toen de man en de vrouw op de lift stonden te wachten, kwamen de drie zwartgeklede overvallers tevoorschijn met een vuurwapen. Ze dwongen het echtpaar de lift in, omdat ze zeker wisten dat er boven in hun appartement geld te halen was. Eenmaal op de galerij begon de vrouw heel hard te gillen. Dat heeft gewerkt: de daders vluchtten. Wel werd van beide hun rijbewijs afgepakt. Lees ook: Drietal bedreigt echtpaar in parkeergarage met vuurwapen De politie laat in Opsporing Verzocht beelden zien van voor en tijdens de overval. Voorafgaand aan de overval is te zien hoe de drie zwartgeklede mannen zich opstellen in het trappenhuis en daar drie kwartier wachten. Eén overvaller kijkt verdacht lang naar zijn rechterhandpalm, alsof daar iets geschreven staat. Beschrijving

Er wordt gezocht naar een man met een spitse neus en een lichte moedervlek bij het oog. Een andere overvaller droeg zwartwitte schoenen en de laatste had een opvallende bril op: één glas was met een soort wit tape afgeplakt. De daders spraken onderling Arabisch, maar tegen hun slachtoffers spraken zij Nederlands met een Amsterdams accent. Gevlucht

De drie daders zijn op één scooter gevlucht in de richting van Amsterdam-Oost. Onder een brug bij het Flevopark zijn de twee rijbewijzen, deels verbrand, teruggevonden. De politie noemt het in de uitzending van Opsporing Verzocht opvallend dat de daders zo goed wisten hoelaat de slachtoffers thuis zouden zijn en dat zij de auto altijd op dezelfde plek parkeren. Vermoedelijk werden ze langere tijd in de gaten gehouden. Weet u meer of herkent u één van de beschrijvingen? Dan wordt verzocht contact op te nemen met de politie, via 0800-6080