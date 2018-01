Deel dit artikel:











Brand in kapsalon aan Nieuwstraat in Weesp Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

WEESP - Er heeft vanavond rond 20.00 uur een brand gewoed in kapsalon 'In den Blonden Krullebol' aan de Nieuwstraat in Weesp.

Een woordvoerder van de brandweer vertelt dat de bewoners boven de winkel zelf naar buiten wisten te komen. Hoewel de rookontwikkeling anders deed vermoeden, viel de brand mee.



De brandweer kon snel het sein brand meester geven. Op het moment wordt de kapsalon geventileerd. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.