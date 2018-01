Deel dit artikel:











Automobilist zit klem in over de kop geslagen auto Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

NEDERHORST DEN BERG - Een auto is vanavond aan de Middenweg in Nederhorst den Berg over de kop geslagen. De bestuurder wist op eigen kracht de auto uit te kruipen. Hij wordt door aanwezig ambulancepersoneel gecheckt.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Het is ook nog onbekend hoe het met de automobilist gaat. Te water

Eerder vanavond gingen hulpdiensten ervan uit dat de wagen in het water lag. De tweet van de Veiligheidsregio ontkracht deze mededeling. "De auto lag op zijn kop, maar niet in het water."