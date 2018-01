Heiloose ex-dialysepatiënt volgt donordebat op de voet: "Waarom zou je hier tegen zijn?"

HEILOO - Carmilla Corporaal uit Heiloo kijkt al de hele dag gespannen naar het debat over de omstreden donorwet. Ze hoopt dat de Eerste Kamer besluit voor te stemmen. ''Ik begrijp ook eerlijk gezegd niet waarom je hier tegen kan zijn.''

De Eerste Kamer debatteert al de hele dag over de vraag of mensen automatisch donor moeten worden tenzij ze aangeven dit niet te willen. Het voorstel is bedoeld om het grote tekort aan donoren te verkleinen.



De wachtlijst voor patiënten die in afwachting zijn van een donororgaan loopt op, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Stonden vorig jaar nog 1071 patiënten op de wachtlijst, inmiddels zijn dat er 1115.

'Nieuwe wet moet er komen'

Voor Carmilla staat het vast dat de nieuwe wet er moet komen. ''Je kunt mensen niet dwingen om donor te worden, maar het zou zo mooi zijn als mensen eens na gaan denken wat het voor een ander kan betekenen. Na je overlijden heb je toch niets meer aan je organen.''



Lees ook: De Peiling: Iedereen automatisch orgaandonor?

Tegenstanders vinden dat de overheid een te grote rol krijgt in de persoonlijke integriteit van het lichaam. Carmilla begrijpt dat niet. ''Als je niet wilt dat je organen gedoneerd worden, dan kun je toch gewoon nee zeggen?''