Opnieuw storingen bij ABN Amro en ING

NOORD-HOLLAND - De websites en apps van ABN Amro en ING kampen vanavond opnieuw met storingen. Internetbankieren is bij deze twee banken niet mogelijk. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren.

Gisteren was er ook al een grote storing bij de banken.

Lees ook: ING en ABN AMRO geplaagd door DDoS-aanvallen: internetbankieren soms niet mogelijk

Een woordvoerder van ING laat aan NOS weten dat het nog onduidelijk is of het opnieuw over een DDos-aanval gaat.