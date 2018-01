Weghorst in de basis verder geen wijzigingen

ZAANSTAD - De selectie van AZ slaapt dinsdagnacht in een hotel in Bergen om zich optimaal voor te bereiden op de kwartfinale van de KNVB beker woensdagavond tegen PEC Zwolle. "Het wordt een interessante wedstrijd. Ik kijk er wel naar uit", aldus trainer John van den Brom.

"Iedereen is fit en gretig. Alles is aanwezig om woensdagavond die halve finale te bereiken. Al zal het niet zo makkelijk gaan als ik nu zeg. We hebben gezien tijdens de uitwedstrijd in Zwolle (1-1) dat de tegenstander gelijkwaardig is." Vervolgt de oefenmeester zijn blik op het bekertreffen.

Volle bak

Het stadion is woensdagavond goed gevuld. Maandag meldde AZ dat er 12.000 kaarten waren verkocht. "We moeten tegen PEC volle bak hebben. Dan geeft het publiek iets extra's, dat nodig kan zijn. We hebben dat vorig seizoen gezien tijdens de halve finale tegen Cambuur. Van die steun krijg ik nu weer kippenvel als ik daar aan terug denk."

Weghorst

Van den Brom ziet woensdagavond Wout Weghorst terugkeren na een schorsing. De topscoorder van AZ staat tegen de nummer vijf van de Eredivisie weer in de spits, dit gaat ten koste van Mats Seuntjens. De gelegenheidsspits scoorde afgelopen weekend nog tegen Willem II en speelde een goede partij in Tilburg. "We weten dat Mats op heel veel posities kan spelen. Wat dat betreft hebben we een luxe situatie. Degenen die achter de basis zitten, kunnen mij wel bekoren."

AZ - PEC Zwolle begint woensdagavond om 18.30 uur in het AFAS Stadion en voor de thuisblijvers is dit duel live te volgen via NH Sport op de radio.