Wim Kleef verzamelt al jaren portretten van jarige Beatrix: "Zij is mijn koningin"

AMSTELVEEN - Voor Wim Kleef is het vandaag een speciale dag. Prinses Beatrix, de vrouw van wie hij een grote portrettenverzameling heeft, wordt vandaag namelijk 80 jaar. Hij poetst zijn 50 exemplaren dus extra goed op. "Beatrix wordt is mijn koningin."

"Ik heb onwijs veel bewondering over de manier hoe zij ons land heeft vertegenwoordigd’’, vertelt Wim aan NH Nieuws. De collectie van Wim bestaat uit veel verschillende portretten: Beatrix in haar kindertijd, Beatrix als kroonprinses, als moeder en staatsportretten toen zij tot koningin gekroond werd. Haar stralende lach en opmerkelijke coupe zijn op ieder portret zichtbaar.

Toen Wim als kleine jongen van school een portret van koningin Willemina mee naar huis kreeg, was hij verkocht. "Het wakkerde een soort hobby aan en het bleek dat er een groot aanbod van staatsieportretten beschikbaar was’’, aldus Wim.

Favoriet

Uit alle portretten blijft die van Beatrix in haar jongere jaren zijn favoriet. "Ze kijkt met een zelfverzekerde blik de wereld in en de zwart-witte tint zorgt ervoor dat Beatrix veel glamour uitstraalt."

Het veilen van zijn reeks portretten schiet zo nu en dan door Wim zijn hoofd. Uiteindelijk kan hij er geen afstand van doen, omdat er veel tijd en herinneringen in de foto’s zitten. Dat Wim een trotse bezitter is, is een feit. Vanavond heft hij het glas op de oud-vorstin. "Ik hoop dat ze nog lang in ons midden blijft."