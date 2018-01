'Opgepakte Nederlander op pornografisch feest Cambodja is Haarlemmer (22)'

HAARLEM - Justitie in Cambodja heeft formele aanklachten opgesteld tegen tien toeristen, onder wie Haarlemmer Job van der W. (22). De groep zou 'onzedelijk en pornografisch' hebben gedanst, meldt het AD.

De Haarlemmer maakte deel uit van de groep die afgelopen week op een privéfeest in de stad Siem Reap was, waar de politie een inval deed. Er waren bijna 90 buitenlanders aanwezig die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan losbandig gedrag, zo schrijft de krant.

Tien van de toeristen werden gearresteerd. Zij worden gezien als de organisatoren van het 'onzedelijke' feest.

Drankspel

Op foto's die op internet zijn verschenen, zijn jongeren te zien die meedoen aan een drankspelletje. Onderdeel van het spel is dat de mannelijke en vrouwelijke spelers op elkaar moeten gaan liggen. Het is niet duidelijk of de Haarlemmer daar ook bij ligt.

Volgens Cambodjaanse media is het tiental officieel in staat van beschuldiging gesteld.