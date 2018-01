Nog even geduld: pas in 2021 weer zwemmen in Bergen

BERGEN - Het afgebrande zwembad De Beeck in Bergen moet binnen drie jaar herbouwd zijn op dezelfde locatie in het dorp. In oktober verwoestte een grote brand het sportcomplex en zwembad. Door de gemeente is onderzocht of op kortere termijn op een andere locatie een vergelijkbare accommodatie kon worden neergezet. Dat blijkt niet mogelijk.

"Drie jaar lijkt best lang, maar we kunnen deze tijd gebruiken om te onderzoeken hoe we de indeling en het gebruik van het complex kunnen optimaliseren en zo afstemmen op het huidige en toekomstige gebruik", stelt wethouder Peter van Huissteden in een persbericht. In principe komen alle functies terug. Het streven is dat medio 2021 de nieuwe Beeck wordt geopend.

Lees ook: Bergen wil afgebrand sportcomplex op huidige plek herbouwen

Op vrijdag 13 oktober brandde De Beeck grotendeels af. Het zwembad, de tennisbanen, de gymzalen, het biljartcentrum, de danszaal, de raadszaal en vergaderruimten zijn sindsdien niet meer te gebruiken. De vele gebruikers hebben hun heil moeten zoeken bij andere accommodaties in Bergen en omgeving.

Tien miljoen

"Onderzoek heeft uitgewezen dat de beganegrondvloeren, kelders en baden vermoedelijk kunnen worden herbruikt", schrijft de gemeente. "Het is de bedoeling dat de nieuwbouw geheel wordt betaald uit de verzekeringsgelden. Het schadebedrag is naar schatting 10 miljoen euro". Voorwaarde is dat wordt herbouwd op dezelfde locatie. "Terugbouw op een andere locatie zou de gemeente 800.000 euro gaan kosten."

Lees ook: Camerabeelden van brand sportcentrum Bergen in bezit van politie

Om aanspraak te kunnen maken op het verzekeringsgeld moet uiterlijk in oktober een bouwplan klaar zijn. Begin maart zal de gemeenteraad een besluit nemen over de herbouw van De Beeck.