Gemeente Den Helder start vooralsnog geen opruimactie na vondst explosieven

DEN HELDER - Op het strand van Den Helder zijn vandaag opnieuw explosieven gevonden. De kogels lagen volgens de vinder, Ed Mallekoot, gewoon op het zand. De strandzoeker vreest voor ongelukken, maar volgens de gemeente Den Helder is het vooralsnog niet nodig om een opruimactie te houden.

Afgelopen week vond Mallekoot al zeven granaten, toch is de gemeente Den Helder terughoudend met het verstrekken van informatie over explosieven op het strand. Zij zijn bang dat amateurs ernaar op zoek gaan.



Een opruimactie is volgens de gemeente erg lastig. "Dan zou je het hele strand van Den Helder tot Petten af moeten zoeken en afzetten. Dat kan alleen in overleg met de provincie, Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap. Daarnaast is dat erg duur", aldus een woordvoerder.

Mogelijk zijn de explosieven meegekomen met zandsuppletie van een paar jaar geleden en zijn ze door de storm blootgelegd. "Den Helder en omgeving zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog veelvuldig gebombardeerd en ligt er waarschijnlijk nog het een en ander in zee en in de duinen", aldus de gemeente.

Een van de explosieven die Ed Mallekoot heeft gevonden is met zekerheid een handgranaat geweest, laat de Explosieven Opruimingsdienst EOD weten. De granaten zijn inmiddels tot ontploffing gebracht. Mallekoot is bang dat kinderen in aanraking komen met de explosieven. De gemeente Den Helder dringt er vooral op aan dat vinders van kogels en granaten, de explosieven laten liggen en het melden bij de politie (0900-8844).