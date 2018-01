Witwasser van Holleeder kan 25 miljoen niet betalen: 'Failliet'

AMSTERDAM - (AT5) Jan-Dirk Paarlberg, voormalig vastgoedman en veroordeeld witwasser van Willem Holleeder, is failliet. Dat zei zijn advocaat voor het gerechtshof.

Paarlberg moet nog 25,7 miljoen euro betalen aan de overheid. Volgens de rechter is hij schuldig aan het witwassen van crimineel geld van Holleeder. Bijvoorbeeld de 18 miljoen die 'de Neus' afperste van de later geliquideerde Willem Endstra.



Maar Paarlberg kan dat bedrag niet meer ophoesten, zegt zijn advocaat. Van het vermogen van Paarlberg (ooit geschat op 275 miljoen euro) is niets meer over, schrijft De Telegraaf.



In hoger beroep liet Paarlberg vandaag weten dat hij nog altijd van mening is dat hij onschuldig is.