Dieven stelen trampoline van zwaar gehandicapte Jasper Foto: Mark Wijnen

BLOKKER - De trampoline van de zwaar gehandicapte Jasper Wijnen is vannacht uit zijn achtertuin in Blokker gestolen. Zijn vader plaatste een emotionele oproep op Facebook, die al bijna 200 keer is gedeeld. "Wat moest ik anders? Dit zegt alles over die mensen."

Jasper is twintig jaar en kan niet lopen. Hij kan enkel liggen en zitten en heeft daarom niet veel mogelijkheden om lekker buiten te zijn, terwijl hij dat juist zo fijn vindt. "Die trampoline hebben we vorig jaar gekregen van vrienden. Dat was erg fijn voor hem", vertelt vader Mark Wijnen aan NH Nieuws. "Hij springt er niet op, maar de lichte beweging en de zon op zijn gezicht vindt hij heerlijk." Enkel zijn rolstoel en zijn trampoline waren voor hem manieren om buiten te zijn, maar één daarvan is hem nu ontnomen: "De dieven zullen hem misschien harder nodig hebben dan ik", aldus Mark Wijnen. Oproep

Mark heeft op Facebook een bericht geplaatst om "de dames of heren te bereiken die dit op hun geweten hebben". Dat bericht gaat nu Facebook over. Hij is al bijna 200 keer gedeeld en ongeveer zeventig mensen hebben gereageerd en bieden hun trampolines of geld aan: "Dat is lief, maar ik wilde door deze oproep juist de dieven aanspreken en ze laten weten wat ze hebben gedaan."