Snelste Nederlander Gert brengt 'Dakar-gevoel' naar Beverwijk

BEVERWIJK - Gert Huzink, ondernemer in Beverwijk, finishte als beste Nederlander tijdens de Dakar-rally in Zuid-Amerika. Gisteren werd Huzink met vele handdrukken en felicitaties ontvangen op zijn sloopbedrijf. "Dit maakt me trots."

Huzink, zelf woonachtig in Almelo, kon op veel steun rekenen vanuit de IJmond. Van sponsoren, maar vooral van werknemers. "Heel mooi om te zien. Dat ook de mensen hier op de zaak onze uitdaging hebben gevolgd. Dat is waar het uiteindelijk wel om gaat; het teamgevoel." Hij vervolgt: "En mooi dat we het 'Dakar-gevoel' ook een beetje naar Beverwijk hebben kunnen brengen", aldus Huzink.

Het Riwald Dakarteam eindigde in het algemeen klassement op de zevende plaats. "Onze doelstelling was een plek in de top-10; dit is boven verwachting. Maar het 'teamwork' vind ik het belangrijkste. En uiteindelijk komt die beleving er op de finish dan ook gezamenlijk uit. De monteur is dan net zo blij als ik."

Voor de buis

Zijn collega's zaten voor de buis, zo ook kraandrijver Peter. "Ja, hij heeft het heel goed gedaan, erg spannend. En trots op het resultaat."