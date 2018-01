Nepagent berooft vijf mannen in Beverwijk

BEVERWIJK - Een man die zich voordeed als een agent heeft gisteren vijf Servische mannen beroofd in Beverwijk. De verdachte legitimeerde zich met een soort politiebadge en droeg een petje met het opschrift 'Politie Holland'.

De slachtoffers waren rond 20.40 uur bij een tankstation aan de Parallelweg. Het vijftal stond bij hun busje toen de verdachte op hen af kwam. De nepagent vroeg eerst of er verboden wapens in het busje lagen. Daarna wilde hij een controle uitvoeren op het cash geld van de mannen.

Vluchten

Toen de verdachte het geld in handen had, nam hij de benen. De nepagent sprintte naar zijn auto en reed vervolgens weg. Volgens getuigen reed de verdachte in een zwarte auto.

De politie wil graag meer informatie over de beroving, of in contact komen met getuigen. Heb je iets gezien, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.