Weespenaren aangevallen: 20-jarige man knock-out geslagen

WEESP - Twee mannen zijn gisterenavond door meerdere personen aangevallen in het fietstunneltje bij de Aetsveldselaan in Weesp. Een van hen raakte door de klappen buiten bewustzijn.

De twee vrienden uit Weesp liepen rond 23.25 uur door het tunneltje. Plotseling werden de mannen van 18 en 20 jaar aangevallen. Ze kregen klappen en vielen op de grond. Door de klappen raakte de 20-jarige man even buiten bewustzijn.



In de omgeving is door de politie gezocht naar de verdachten, maar zij werden niet gevonden.