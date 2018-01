Osman tekent bij Heracles Almelo

VELSEN-ZUID - ALMELO Telstar is middenvelder Mo Osman definitief kwijt. Hij speelt de komende tweeënhalf jaar bij Heracles Almelo.

Osman is blij met de stap naar de eredivisie. "Dit had ik in mijn hoofd toen ik naar Telstar ging", zegt de 24-jarige speler via de officiële kanalen van Heracles. "Ik heb de kans gekregen om me te laten zien in de Jupiler League en ben blij met deze mooie transfer. Het is een mooie stabiele eredivisieclub met een mooi stadion en een fanatiek publiek. Ik heb er ongelooflijk veel zin in."

Dit seizoen speelde Osman negentien wedstrijden voor Telstar. Daarin maakte hij zeven doelpunten en acht keer gaf de Syrische Nederlander een assist.

Telstar heeft met Senne Lynen al een vervanger aangetrokken.