Illegale hennepkwekerijen tappen voor 17,5 miljoen euro stroom af Foto: Inter Visual Studio

NOORD-HOLLAND - Illegale hennepkwekerijen in onze provincie hebben vorig jaar voor 17,5 miljoen euro aan stroom afgetapt. Opvallend, want dat is evenveel als de afgelopen twee jaar, terwijl er steeds minder hennepkwekerijen worden opgerold.

Dat blijkt uit cijfers van netwerkbedrijf Alliander, waaruit verder duidelijk wordt dat er vorig jaar 485 adressen zijn afgesloten nadat er een kwekerij werd aangetroffen. Dat is fors minder dan het jaar ervoor, toen de teller pas bleef steken op 588 adressen. Volgens het bedrijf zet de politie tegenwoordig minder in op het opsporen van kwekerijen. In de afgelopen jaren worden er dan ook steeds minder gevonden, aldus Peter Hofman van Alliander. Lees ook: Waarom er dit jaar een stuk minder wietplantages zijn ontmanteld Dat het schadebedrag desondanks niet afneemt maar gelijkblijft, is opvallend. Het beleid van het hennepteam van de politie in Noord-Holland Noord is de afgelopen jaren meer verplaatst naar het 'plukken' van de organisaties achter de kwekerijen. Lees ook: Zaanstad wil keiharde aanpak hennepkwekers: ook huiseigenaren uit woning zetten Op de kaart hieronder zie je per gemeente hoeveel adressen zijn afgesloten van energie nadat er een illegale kwekerij werd aangetroffen (cijfers over 2016 en 2017):