'Auto belandt in water na plotseling afremmen voor eendjes'

ANNA PAULOWNA - Een automobilist is vanmiddag rond 13.00 uur met auto en al in het water beland aan de Van Ewijckskade in Anna Paulowna. Volgens getuigen moest de automobilist afremmen voor overstekende eendjes. Een andere auto knalde er vervolgens achterop.

Door de klap van de achteropkomende auto schoot de voorste auto het water in. De automobilist kon op eigen kracht uit de auto komen en raakte voor zover bekend niet gewond. Ook de bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij. De auto die in het water belandde, zonk al snel naar de bodem. Deze zal moeten worden geborgen. De andere auto heeft blikschade aan de voorzijde en een barst in de voorruit.