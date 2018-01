Lilliputter fluit voetbalwedstrijd: "Lekker voetballen en niet janken"

ALPHEN AAN DEN RIJN - EGMOND AAN ZEE Of ze nou goed fluiten of niet, spelers hebben altijd iets aan te merken op de arbitrage. Scheidsrechter en lilliputter Manuel Uijttewaal trekt zich daar niets van aan. "Lekker voetballen en niet janken", zegt hij tegen voetballers die aan het klagen zijn.

"Ik voel me gewoon één van hun allemaal, en vind het dus geen bijzonderheid dat ik wat kleiner ben dan de rest", vertelt Uijttewaal. Zondag floot hij de wedstrijd in de derde klasse tussen VV Egmondia en VV Vios-W. Eén van de vele wedstrijden waar de negentienjarige scheidsrechter in Noord-Holland elke week de leiding heeft.

VV Egmondia verloor met 3-1 van VV Vios-W, maar de aanvoerder van Egmondia was alles behalve negatief. "Goede scheids. De beste die we tot nu toe hebben gehad."