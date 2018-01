De Peiling: Iedereen automatisch orgaandonor?

NOORD-HOLLAND - Moet iedereen na zijn dood automatisch orgaandonor worden, tenzij je dat expliciet hebt geweigerd? De Eerste Kamer praat vandaag over deze wijziging in de donor-registratiewet.

Omstreden wetsvoorstel

Iedereen automatisch donor maken is een omstreden wetsvoorstel van D66 dat nogal gevoelig ligt. Veel mensen vinden dat de overheid op deze manier een te grote rol krijgt bij orgaandonatie, die mogelijk de integriteit van het lichaam raakt. D66 hoopt met de wetswijziging iets te doen aan het grote tekort aan orgaandonoren.

Vrije kwestie

Omdat het zo'n gevoelig onderwerp is, heeft de Eerste Kamer het tot vrije kwestie benoemd. Dat betekent dat de Eerste Kamerleden niet volgens de lijn van hun partij hoeven te stemmen. Die stemming is volgende week dinsdag. Eerder haalde de wet in de Tweede Kamer de kleinst mogelijke meerderheid.

Wat vind jij?

Veel mensen hebben nooit hun keuze over orgaandonatie vast laten leggen in het donorregister. Nabestaanden zeggen in dat geval vaak 'Nee', als na overlijden over orgaandonatie wordt gesproken. Is het een goed idee of een slecht plan om de wet te wijzigen en iedereen automatisch donor te maken, tenzij je dat zelf nadrukkelijk hebt geweigerd?

