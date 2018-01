Steeds meer Noord-Hollanders klagen over vlieglawaai

SCHIPHOL - Het aantal mensen dat geluidsoverlast ervaart van Schiphol is in het afgelopen jaar flink toegenomen. Het totale aantal melders is bij het Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) in 2017 toegenomen met bijna 50 procent.

BAS heeft een jaaroverzicht gemaakt met daarin alle cijfers over klachten en melders. Het blijkt dat in de periode tussen 1 november 2016 en 31 oktober 2017 steeds meer mensen in Noord-Holland overlast hebben gemeld.

In totaal is het aantal melders van overlast van 5.946 in 2016 toegenomen naar 8.446 melders in 2017.

Aalsmeerbaan

De baan waar het meest over geklaagd wordt is de Aalsmeerbaan. In 2017 waren er 2.575 melders die een klacht hadden over het vliegverkeer van en naar de baan, terwijl dit in 2016 nog 1.172 melders waren.

Mensen uit Amstelveen hadden in Noord-Holland het meeste last van de Aalsmeerbaan.

Top 10

De meeste melders in de provincie komen uit Amsterdam. Ook uit Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn komen veel meldingen. Check hieronder de 10 plaatsen waar de meeste klachten vandaan komen.

Amsterdam Amstelveen Aalsmeer Uithoorn Hoofddorp Heiloo Haarlem Kudelstaart Badhoevedorp Alkmaar

Op onderstaande kaart kun je zien hoeveel melders er in deze plaatsen waren: