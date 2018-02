Bijzonder bouwproject Almansweide krijgt vorm

HILVERSUM - Na negen maanden bouwen worden de contouren zichtbaar van een bijzonder bouwproject bij de berg van Anna's Hoeve. Onder de naam Almansweide bouwen 23 gezinnen samen hun nieuwe droomhuis. En de jongste bewoner dient zich nu al aan. In een maandelijkse serie laten we aan de hand van de bewoners zien hoe de bouw vordert.

Op de bouwplaats van de Almansweide zijn de woningen nu goed te zien. Vorige week zijn de steigers weggehaald waardoor de houten gevels eindelijk in volle glorie te zien zijn. Het werk aan het nieuwe huis van Guido en Janet vordert waardoor binnenkort de stukadoor aan de slag kan. Dat moeten ze wel zelf regelen want dat is de consequentie van zelfbouw.

Door het weer is de bouw een beetje vertraagt maar zoals het er nu naar uitziet krijgen Guido en Janet over 2 maanden de sleutel. En dat komt goed uit want Janet is zwanger en als het allemaal goed gaat komt de baby een paar weken na de verhuizing van de 1e Oosterstraat naar de Almansweide.

De gezelligheid van het oude centrum van Hilversum zullen ze vast en zeker missen maar ze kijken ook uit naar de nieuwe buren die ze al door en door kennen. In het nieuwe huis veel aandacht voor de babykamer want dat is voorlopig de belangrijkste kamer. Voor Guido is daarna de voordeur aan de beurt. De nieuwe bewoners hebben democratisch besloten dat in de voordeur geen brievenbus komt maar Guido wil dat niet. Hij wil de post en de krant gewoon horen ploffen op de deurmat.