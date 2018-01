Beatrix 80: Eugènie ontmoette Beatrix meermaals: "Heb enorme bewondering"

HEERHUGOWAARD - De tachtigste verjaardag van prinses Beatrix is ook voor oud-nieuwslezeres Eugènie Herlaar uit Heerhugowaard een bijzonder moment. Herlaar presenteert voor de NOS woensdagavond een programma over de jarige, en heeft Beatrix ook meermaals ontmoet.

Samen met de eerste vrouwelijke journaalpresentator Eugènie Herlaar haalt NH Nieuws herinneringen op aan de jarige prinses. Eugènie Herlaar, ere-burger van Heerhugowaard, heeft de oud-vorstin meerdere keren ontmoet. Zo was ze genodigd bij de doop van Willem-Alexander in 1967, maar sprak ze ook bij de onthulling van het monument een jaar na het drama op Koninginnedag in Apeldoorn.

Doop

"Ik was toen wat je nu een BN'er noemt", vertelt Herlaar (78) thuis in Heerhugowaard. "Ik was de eerste vrouw bij het journaal. De kranten stonden er bol van in die tijd. Televisie was een mannenbolwerk en het was heel bijzonder dat daar opeens een vrouw zat. Vandaar dat ik uitgenodigd werd om de doopplechtigheid in Den Haag bij te wonen. Ik voelde me zeer vereerd."

Apeldoorn

Een andere ontmoeting volgde na de dramatisch verlopen Koninginnedag in 2009 in Apeldoorn. Eugènie was adviseur van de Stichting Koninklijk Apeldoorn en betrokken bij de organisatie van de optocht. "Karst T. reed met zijn auto door het publiek. Er vielen zeven doden en vele gewonden. Ik stond een eind verderop commentaar te geven bij de vip-tribune en dan hoor je dat."

"Dat is vreselijk. Vooral omdat je er zó bij betrokken bent. En vooral ook omdat hij met zijn auto door de mensen heen reed en daar stond een Antilliaanse dansgroep. Die is ook het zwaarst getroffen. En die dansgroep had ik geboekt. En dan krijg je toch een soort schuldgevoel. Iedereen zei dat ik daar niets aan kon doen. Maar toch, ik kende die mensen."

In juni dat jaar volgde een bijeenkomst met leden van het Koninklijk Huis en vrijwilligers van de Apeldoornse Koninginnedag. "Daar hebben we met elkaar kunnen praten over wat we meegemaakt hadden."

Monument

"Een jaar later was de onthulling van het monument in Apeldoorn. Toen werd ik gevraagd om ceremoniemeester te zijn." De herdenking werd live op televisie uitgezonden. "Na afloop kwam Beatrix ook naar me toe om me te bedanken. Dat zijn momenten die je heel erg waardeert."

"Beatrix heeft de monarchie erg veel goed gedaan. Ik heb enorme bewondering voor wat ze heeft doorgemaakt en hoe ze daarmee is omgegaan."

Eugènie Herlaar is woensdagavond te zien in het programma 'Wij zijn 80!' op NPO1.