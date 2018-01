Haarlemmers op het podium van 100-jarige Stadsschouwburg

HAARLEM - Niet alleen bekende artiesten vieren het 100-jarige bestaan van de Haarlemse Stadsschouwburg. Ook de Haarlemmers zelf mogen meedoen aan een speciaal toneelstuk.

Van verslaggever Geja Sikma

Regisseur Marijke Kots van het amateurgezelschap Theatermakers heeft speciaal voor het 100-jarige bestaan van de Stadsschouwburg een stuk geschreven dat voort borduurt op het allereerste toneelstuk dat op het podium in Haarlem is gespeeld.

De Heks van Haarlem is een toneelstuk van Frederik van Eeden uit 1915. Het toneelstuk van de Haarlemse Theatermakers speelt hier slim op in met het stuk 'De Dertiende Rij..'. Dat gaat volgens regisseur Marijke Knots over de stoelen in de Haarlemse Stadsschouwburg waar het niet helemaal pluis is, "en wie weet heeft de Heks van Haarlem daar wat mee te maken."

Het is de bedoeling dat het spannende en grappige stuk wordt opgevoerd met spel, zang, dans, film en muziek. "Iedereen kan meedoen", zegt producent Geoffrey Courchaine. "Het maakt niet uit, als je denkt dat je een soort van talent hebt, waag de sprong en kom auditie doen."

Bont gezelschap

"Het wordt voor ons een hele grote uitdaging, want wij moeten het tot één geheel maken", realiseren Courchaine en Kots. De audities worden in maart gehouden, zodat in april de repetities kunnen beginnen. Iedereen die wil meedoen kan zich via een formulier op de website van de Haarlemse Theatermakers aanmelden.