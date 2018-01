Vindt er straks ook indigoteelt plaats in Aalsmeer?

AALSMEER - Sierteler Joris Elstgeest onderzoekt of het rendabel is om indigoplanten in Nederland te telen. Bij de grote jeansfabrikanten in Amsterdam is vraag naar natuurlijke indigo voor het kleuren van spijkerbroeken. Het is exclusiever, mooier en duurzamer dan syntetisch gemaakte indigo. Natuurlijk indigo komt nu uit India of Japan maar straks wellicht uit Aalsmeer.

De kassen van de Greenport Aalsmeer worden nu nog voornamelijk gebruikt voor snijbloemen en potplanten maar de telers zoeken ook steeds vaker naar alternatieven. Joris Elstgeest onderzoekt samen met de Universiteit van Wageningen of teelt van indigoplanten in Nederland rendabel is.

In de proefkassen van de landbouwuniversiteit in Bleiswijk bestuderen onderzoekers meerdere planten die de kleurstof produceren. Hier probeert men de kwaliteit en de hoeveelheid kleurstoffen in de bladeren te vergroten. Bovendien zoekt men naar planten met grotere bladeren want juist daarin zit de indigo die spijkerbroeken de bijzondere blauwe kleur geeft.

In verwarmde kassen groeit bijna alles maar het is wel een kostbare teelt. Daarom probeert men de indigoplanten in koude kassen of op de koude grond te telen. Joris Elstgeest droomt al van velden met indigoplanten naast zijn kwekerij met traditionele potplanten. Daarnaast is hij ook bezig met andere exotische gewassen zoals vanille, wasabi maar ook hop voor de bierbrouwers.

Het onderzoek in Bleiswijk is ook nuttig om de traditionele teelt in ontwikkelingslanden moderner en duurzamer te maken. Daar wordt vaak onder primitieve omstandigheden en met gebruik van veel water, de indigo geteelt en verwerkt. Met de kennis van het onderzoek in de proefkas kan daar ook verandering in komen.