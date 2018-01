Jochem Twisker ontslagen bij ASV De Dijk: "Het komt lachwekkend over"

AMSTERDAM - Jochem Twisker is niet langer trainer van ASV De Dijk. Maandagavond werd hij ontslagen na een gesprek met het bestuur. Twisker snapt er weinig van, terwijl voorzitter Said Bentohami aangeeft dat beide partijen in onderling overleg uit elkaar zijn gegaan.

Gesprek kost Twisker de kop

Na alle perikelen rond het opstappen van sponsor Heino Braspenning en een nieuw bestuur is dit het volgende hoofdstuk in de soap bij De Dijk. "Het was toch wel een verrassing", zegt Twisker. "Een beetje ongeloof, ondanks dat de laatste maanden uitgewezen hebben dat er van alles kan gebeuren bij De Dijk. Zowel staf als spelers hebben onder zeer moeilijke omstandigheden gewerkt. Daar kun je een staf niet op afrekenen."

Bentohami zegt dat de houding van Twisker maandagavond de doorslag gaf. "Hij had niet de overtuiging die we nodig hebben om het vertrouwen naar hem uit te spreken", vertelt de voorzitter. "Het gesprek van gisteren was cruciaal. Het hing af van zijn houding. Toen is gebleken dat hij het zonder versterkingen niet ziet zitten. Ik heb toen gezegd: als je het niet ziet zitten, dan is het misschien beter dat we afscheid van elkaar nemen."

Eenmansactie

Twisker rekent zichzelf echter weinig aan. "We hebben op allerlei manieren geprobeerd spelers gemotiveerd te houden, want bepaalde afspraken werden niet nagekomen. Dan is dit een beetje een vreemde afrekening. Het komt lachwekkend over. Ik kan hier weinig mee, want dit is vrijwel een eenmansactie geweest."

Spelersgroep

De spelersgroep was het volgens Twisker niet eens met het besluit. "Er zouden zes spelers gebeld zijn", geeft de trainer aan. "Ik heb zo'n beetje alle spelers gesproken en er was niemand die zich hier achter schaarde. De aanvoerder zegt niet benaderd te zijn. Misschien ook wel logisch, omdat ook niet iedereen van het bestuur op de hoogte was."

Bentohami: "Het klopt dat ik zes spelers informeel heb gesproken. Twee spelers wilden absoluut niet dat Twisker zou vertrekken en vier spelers twijfelden, maar zij zagen een frisse wind ook wel zitten. Hij doet of wij de selectie voor het karretje willen spannen. Dat is absoluut niet zo, ik wil dat spelers niet aandoen."

Van de laatste elf wedstrijden verloor De Dijk er acht. Daarmee staan de Amsterdammers momenteel op de vijftiende plaats in de tweede divisie. Het is nog niet bekend wie er komend weekend tegen TEC op de bank zit. Twisker zou na dit seizoen sowieso vertrekken en gaat na de zomer aan de slag bij Hercules.