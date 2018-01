Huis met politiecel te koop: "Kan soms handig zijn met kleine kinderen"

DEN HELDER - Een huis bestaat normaal gesproken sowieso uit een woonkamer, slaapkamer en een badkamer. Maar in Den Helder staat een huis te koop met een wel hele bijzondere kamer: een politiecel.

"In 1948 was een deel van deze woning nog een wachtpost met een arrestantencel", vertelt makelaar Danny Laan aan NH Nieuws. De woning aan de Spoorgracht is voorzien van een voorkamer van de oude politiepost met aansluitend een bergruimte met daarachter de oorspronkelijke cel. "Dat kan soms handig zijn met kleine kinderen", grapt Laan.

Veel musea hebben al interesse getoond, want de cel is nog voorzien van de originele deur. De vraagprijs van de woning is 289.000 euro.