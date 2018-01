Moeder ontvoerde Insiya over uitspraak Indiase rechtbank: 'Geen mooier cadeau dan dit'

AMSTERDAM - Nadia Rashid, de moeder van de ontvoerde peuter Insiya kreeg gisteren zeer hoopvol nieuws. Een rechtbank in India oordeelde dat de vader, die het meisje in september 2016 met veel geweld ontvoerde, haar terug moet brengen naar haar moeder in Nederland. "Ik heb altijd gezegd: 'Ik blijf hopen. En het gaat allemaal goed komen'."

"Het is vandaag mijn verjaardag en ik had niet een veel mooier cadeau kunnen wensen dan dit", vertelt Rashid vanochtend in een interview met Radio 1. Ze geeft aan dat er achter de schermen hard gewerkt wordt om de terugkomst van Insiya mogelijk te maken: "We zijn bezig met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het team van John van den Heuvel (misdaadverslaggever, red.) om te kijken hoe we zo snel mogelijk alles voor elkaar kunnen krijgen."

Sinds de ontvoering heeft Rashid geen enkel contact meer gehad met haar dochter. "Dat is iets dat echt heel slecht is, in zestien maanden heb ik geen contact met mijn dochter", zegt ze daarover. Ook de vader laat niks van zich horen, behalve via de media. "Hij heeft in december gezegd dat de Nederlandse beschikking in India niks waard is voor hem", aldus Rashid. "Nu is er een Indiase beschikking in India en ik denk niet dat hij nu kan zeggen dat die ook niks waard is."

'Onmenselijk'

Dat de rechtbank in India die beschikking heeft afgegeven ziet ze niet als een verrassing. "Het is natuurlijk een feit dat hij met geweld Insiya heeft ontvoerd en haar ook nog eens illegaal het land in heeft gesmokkeld, zonder paspoort. Dat is allemaal een strafbaar feit. En hij heeft ook nog ervoor gezorgd dat een heel klein kind verstoken is van het contact met haar moeder. Hoe je het ook wendt of keert, als je dat voorlegt aan een rechter, dat kán niet, dat is onmenselijk."

Ondanks alles geeft de moeder aan altijd in de terugkeer van Insiya te hebben geloofd. "Je weet natuurlijk niet hoe lang dat altijd duurt en dat is het moeilijke van alles, maar ze komt terug. Daar blijf ik me aan vasthouden."

De vader heeft tot 27 maart de tijd om zijn dochter over te dragen.