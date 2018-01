Deel dit artikel:











VIDEO: Brugwachtershuisje Leeghwaterbrug gesloopt

ALKMAAR - Afgelopen nacht is het brugwachtershuisje van de Leeghwaterbrug in Alkmaar gesloopt. Het huisje moet wijken, omdat de brug gaat worden bestuurd vanaf de nieuw te bouwen regionale controlekamer in Heerhugowaard.

Rond middernacht was de hele eerste verdieping verdwenen en later werd de tussenvloer verwijderd. Twee uur later vielen ook de laatste stukken muur van het huisje. Lees ook: Pont Leeghwaterbrug in Alkmaar verplaatst na zorgen om veiligheid Sinds de zomer van 2017 wordt er groot onderhoud gepleegd aan de brug van de N242. Op dit moment richt het onderhoud zich op het wegdek in de richting naar het AZ-stadion en de A9. Eind dit jaar moeten de werkzaamheden voltooid zijn.