Utrechtse arts na reanimatie Devencio: 'Heftigste dat ik ooit heb meegemaakt'

AMSTERDAM - Bernard Leenstra, de Utrechtse arts die zaterdagochtend het Amsterdamse voetballertje Devencio reanimeerde, vindt dat het heftigste dat hij ooit heeft meegemaakt. Dat meldt het AD.

Tijdens de wedstrijd tussen Zeeburgia onder 13 en FC Twente onder 13 ging het goed mis op het veld. Devencio, een speler van Zeeburgia, werd onwel. Leenstra stond volgens het AD op dat moment op de trap richting de kantine. "Een gewone blessure, dacht ik eigenlijk. Mijn nieuwsgierigheid kreeg op die trap toch de overhand. Dus ik wilde wel even kijken wat er was gebeurd", vertelt Leenstra.

Lees ook: Jeugdspeler Zeeburgia gereanimeerd op voetbalveld

Het bleek een goede beslissing te zijn. Toen hij beneden aankwam kreeg hij van omstanders te horen dat de jongen 'zomaar was omgevallen'. "Ik begreep direct dat dit niet goed was en ben wezen kijken. Toen ik wat beter keek, zag ik dat hij een zogenoemde agonale ademhaling had. Dat is een reflex van de hersenen die optreedt na een hartstilstand."

Teamwerk

Op dat moment twijfelt Leenstra, die keeper is van het 4de van Zeeburgia, geen moment en begon hij met reanimeren. "Anderen haalden een AED, weer iemand anders belde 112. Ook door de toegesnelde hulpdiensten is razendsnel gehandeld. Het was echt geweldig teamwerk." Op het moment dat de jongen op de brancard lag was zijn hartslag weer terug.

"Als arts maak je, naast mooie momenten, ook de meest verschrikkelijke dingen mee. Maar zo heftig als dit is me nog nooit overkomen. Ik was echt heel erg ontdaan, zeker omdat we ook niet wisten of die jongen het zou redden."

Bezoek

Pas na zijn eigen wedstrijd kreeg Leenstra het verlossende nieuws te horen dat Devencio het had overleefd. "Hij was geopereerd en maakt het naar omstandigheden goed", vertelt de arts die vandaag bij de jongen op bezoek gaat. "Dat wordt ongetwijfeld een emotionele ontmoeting."

Afgelopen avond organiseerde Zeeburgia een bijeenkomst voor spelers, ouders en begeleiders. Mensen die Devencio willen steunen kunnen dat doen door een kaart te sturen naar de Amsterdamse voetbalclub.

Nouri

De gebeurtenis op het veld deed Leenstra terugdenken aan Ajacied Abedelhak Nouri. De 20-jarige zakte in juli in elkaar tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk. Sindsdien ligt hij in een coma. "Ook een jonge voetballer. Ook een hartstilstand. Maar voor hem kwam de hulp net te laat."

Lees ook: Van der Sar pas kort op de hoogte van hartafwijking Nouri

Leenstra wil door de gebeurtenissen het belang van reanimatie aan de kaak stellen. Enkele maanden geleden stelde hij in het UMC een cursus op. "Maar bij wie je een training volgt doet niet ter zake. Als je het maar doet. Je redt er levens mee."