Tankstationmedewerker bedreigd met luchtdrukwapen

VIJFHUIZEN - Een medewerker van een tankstation in Vijfhuizen is gisterochtend bedreigd met een luchtdrukwapen, nadat er, volgens de politie, een betalingsconflict met een klant was ontstaan.

Politie Haarlemmermeer schrijft op Facebook dat de verdachte er na de bedreiging vandoor ging in zijn auto. Later werd deze auto door de Landelijke Eenheid rijdend ontdekt in Alkmaar. De bestuurder kon uiteindelijk worden aangehouden op de A9 in Akersloot.

De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex. In het dashboardkastje van zijn auto werd een airsoftwapen aangetroffen. Airsoftwapens zijn gas- of veerdrukwapens waarmee je plastic balletjes kunt wegschieten. Deze wapens lijken exact op echte vuurwapens.