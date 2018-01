Familie en vrienden organiseren stille tocht voor doodgeschoten Mohammed

AMSTERDAM - (AT5) Familie en vrienden organiseren op zondag 25 februari een stille tocht voor de vrijdagavond doodgeschoten Mohammed Bouchiki.

De stille tocht, georganiseerd op initiatief van familie en vrienden van Mohammed, begint om 13.00 uur in het Oosterburgerpark. 'Wij roepen iedereen die zich geroepen voelt op zich aan te sluiten', vertelt Abdou Menehbi van het Netwerk van Amsterdamse Marokkanen vanavond aan AT5.

Per ongeluk

Mohammed kwam vrijdagavond om het leven toen twee gemaskerde mannen het buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat binnenstormden en om zich heen schoten. De pas 17-jarige jongen liep stage in het buurthuis en was tot de schietpartij nooit met de politie in aanraking geweest. Hoewel het onderzoek nog loopt, heeft het er alle schijn van dat Mohammed per ongeluk is doodgeschoten.

Route

Hoe de stille tocht precies zal verlopen, is nog onduidelijk. "Maar er zullen in ieder geval toespraken zijn van familieleden en vrienden van Mohammed", aldus Menehbi. Er wordt nog nagedacht over de route die 25 feburari precies wordt gelopen.

In dezelfde wijk werd op 17 december vorig jaar ook een stille tocht gehouden voor de 19-jarige Ayman Mouya. Hij werd op op 23 november doodgeschoten op Kattenburg, mogelijk na een ruzie over een gestolen scooter.