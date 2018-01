Indiase rechtbank: Ontvoerde Insiya moet terug naar huis

AMSTERDAM - (AT5) Een Indiase rechtbank heeft bepaald dat de 3-jarige Insiya terug moet naar Nederland. De vader van de peuter - die het meisje in september 2016 ontvoerde en meenam naar India - heeft tot 27 maart de tijd om het kind over te dragen aan de moeder.

Dat meldt De Telegraaf vanochtend. Het is volgens de krant een grote doorbraak in de opmerkelijke zaak, omdat India al die tijd amper meewerkte aan de terugkeer van de peuter. Moeder Nadia reageerde opgelucht: `Eindelijk gerechtigheid, maar toch geloof ik het pas als ik Insiya weer in mijn armen kan sluiten`, zo valt te lezen in de krant.

Insiya werd zo'n vijftien maanden geleden, op 29 september 2016, uit de woning van haar oma in de Watergraafsmeer ontvoerd. Insiya werd daarna het land uit gesmokkeld en woont sindsdien bij haar vader in India. Vermoed wordt dat hij opdracht gegeven heeft voor de ontvoering van zijn kind.